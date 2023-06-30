Рядом с Шереметьево тракторист нашёл спрятанный в заброшенном коллекторе БПЛА

В заброшенном коллекторе, расположенном недалеко от столичного аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Как сообщает SHOT , на него случайно наткнулся работавший в поле тракторист.

По информации телеграм-канала, подозрительную находку обнаружили неподалёку от Ленинградского шоссе, у подмосковного Зеленограда. Приехавшая на вызов полиция установила, что это квадрокоптер марки Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого начинается от 500 тысяч рублей. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на нём не было. Сейчас ведутся поиски владельца "птички".