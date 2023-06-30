Рядом с Шереметьево тракторист нашёл спрятанный в заброшенном коллекторе БПЛА
SHOT: В заброшенном коллекторе вблизи Шереметьево нашли беспилотник
Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Обложка © Telegram / SHOT
В заброшенном коллекторе, расположенном недалеко от столичного аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Как сообщает SHOT, на него случайно наткнулся работавший в поле тракторист.
По информации телеграм-канала, подозрительную находку обнаружили неподалёку от Ленинградского шоссе, у подмосковного Зеленограда. Приехавшая на вызов полиция установила, что это квадрокоптер марки Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого начинается от 500 тысяч рублей. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на нём не было. Сейчас ведутся поиски владельца "птички".
Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Фото © Telegram / SHOT
Ранее сообщалось о трёх сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы.