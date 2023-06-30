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30 июня, 13:11

Рядом с Шереметьево тракторист нашёл спрятанный в заброшенном коллекторе БПЛА

SHOT: В заброшенном коллекторе вблизи Шереметьево нашли беспилотник

<p>Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53552" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Обложка © Telegram / SHOT

В заброшенном коллекторе, расположенном недалеко от столичного аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Как сообщает SHOT, на него случайно наткнулся работавший в поле тракторист.

По информации телеграм-канала, подозрительную находку обнаружили неподалёку от Ленинградского шоссе, у подмосковного Зеленограда. Приехавшая на вызов полиция установила, что это квадрокоптер марки Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого начинается от 500 тысяч рублей. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на нём не было. Сейчас ведутся поиски владельца "птички".

Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Фото © Telegram / SHOT

Найденный в заброшенном коллекторе беспилотник. Фото © Telegram / SHOT

В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

Ранее сообщалось о трёх сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы.

Наталья Исакова
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