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30 июня, 11:21

Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов HIMARS

За сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — указал он.

Конашенков уточнил, что украинские беспилотники сбили в районе населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС

В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС

Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили 30 украинских бойцов в результате удара по скоплению ВСУ возле Антоновского моста в Херсонской области.

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Vk / Минобороны России

Илья Суриков
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