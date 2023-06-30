Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов HIMARS

За сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — указал он.

Конашенков уточнил, что украинские беспилотники сбили в районе населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.