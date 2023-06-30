Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов HIMARS
За сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — указал он.
Конашенков уточнил, что украинские беспилотники сбили в районе населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.
Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили 30 украинских бойцов в результате удара по скоплению ВСУ возле Антоновского моста в Херсонской области.
Vk / Минобороны России