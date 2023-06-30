ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 11:21

Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов HIMARS

За сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — указал он.

Конашенков уточнил, что украинские беспилотники сбили в районе населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС
В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС

Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили 30 украинских бойцов в результате удара по скоплению ВСУ возле Антоновского моста в Херсонской области.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar