В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС
Минобороны: ВС РФ уничтожили две американские РЛС в Харьковской области и ДНР
ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе населённых пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное ДНР. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Всего же за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
Ранее сообщалось, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности девять с половиной километров. Об этом заявил наводчик-оператор с позывным Маэстро, слова которого привело Минобороны РФ.
Wikipedia / US ARMY