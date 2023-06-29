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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 11:24
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В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС

Минобороны: ВС РФ уничтожили две американские РЛС в Харьковской области и ДНР

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе населённых пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное ДНР. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего же за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

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Два генерала и 50 офицеров: МО РФ уточнило потери ВСУ в результате удара по штабу в Краматорске

Ранее сообщалось, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности девять с половиной километров. Об этом заявил наводчик-оператор с позывным Маэстро, слова которого привело Минобороны РФ.

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Wikipedia / US ARMY

Иван Косицын
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