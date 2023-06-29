В ДНР и Харьковской области уничтожены две американские РЛС

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе населённых пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное ДНР. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего же за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.