Два генерала и 50 офицеров: МО РФ уточнило потери ВСУ в результате удара по штабу в Краматорске
Конашенков: Два генерала и до 50 офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске
В Минобороны России обнародовали уточнённые данные о потерях украинской стороны в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске 27 июня. Как сообщил на брифинге в четверг, 29 июня, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оказались уничтожены два украинских генерала, около пятидесяти офицеров, а также до двадцати наёмников и советников.
"В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров Вооружённых сил Украины, а также до двадцати иностранных наёмников и военных советников", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Краматорске было уничтожено логово командиров "самой мощной бригады ВСУ", которая капитулировала в Мариуполе в апреле. Это подразделение обороняло Металлургический комбинат имени Ильича. Российские сапёры в марте завершили разминирование на территории предприятия. Сам Мариуполь планируется полностью восстановить в течение трёх лет.
Накануне в Кремле решительно отвергли обвинения Киева в гибели гражданских после ракетного удара в Краматорске. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наши военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в ходе СВО.
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