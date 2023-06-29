Два генерала и 50 офицеров: МО РФ уточнило потери ВСУ в результате удара по штабу в Краматорске

В Минобороны России обнародовали уточнённые данные о потерях украинской стороны в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске 27 июня. Как сообщил на брифинге в четверг, 29 июня, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оказались уничтожены два украинских генерала, около пятидесяти офицеров, а также до двадцати наёмников и советников.

"В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров Вооружённых сил Украины, а также до двадцати иностранных наёмников и военных советников", — проинформировал представитель военного ведомства.