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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 10:47
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Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине

В Кремле решительно отвергли обвинения Киева в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара. Как заявил журналистам в среду, 28 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наши военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в ходе СВО.

"Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.

В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой
В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой

Ранее российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. А до этого армия РФ взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке, который ВСУ превратили в один из стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.

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Vk / Минобороны России

Александр Юнашев
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