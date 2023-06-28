Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине

В Кремле решительно отвергли обвинения Киева в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара. Как заявил журналистам в среду, 28 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наши военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в ходе СВО.

"Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.