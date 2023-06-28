Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине
В Кремле решительно отвергли обвинения Киева в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара. Как заявил журналистам в среду, 28 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наши военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в ходе СВО.
"Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.
Ранее российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. А до этого армия РФ взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке, который ВСУ превратили в один из стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.
Vk / Минобороны России