Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине
Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара ВС РФ.
"РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.
Ранее российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. А до этого армия РФ взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке, который ВСУ превратили в один из стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.
Vk / Минобороны России