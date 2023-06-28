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28 июня, 10:47

Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара ВС РФ.

"РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.

В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой

В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой

Ранее российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. А до этого армия РФ взяла штурмом шиноремонтный завод в Марьинке, который ВСУ превратили в один из стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.

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Vk / Минобороны России

Александр Юнашев
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