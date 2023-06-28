Песков: Россия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара ВС РФ.

"РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", — подчеркнул на брифинге представитель Кремля.