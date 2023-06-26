Российские войска высокоточным ударом с моря поразили склады ВСУ с западным оружием

Российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран", — сказал Конашенков на брифинге.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавил представитель Минобороны.