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Опубликовано 26 июня 2023, 12:03
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Российские войска высокоточным ударом с моря поразили склады ВСУ с западным оружием

Конашенков: ВС России ударом высокоточного оружия с моря поразили склады ВСУ

Российские военные ударом высокоточного оружия с моря поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе доставленных из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран", — сказал Конашенков на брифинге.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавил представитель Минобороны.

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Ранее сообщалось, что Армия России разгромила украинскую пехоту в районе Артёмовска. Удары по ВСУ были также нанесены в районе Раздоловки, Богдановки и Константиновки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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