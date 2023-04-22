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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 17:50
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В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой

Рогов: ВСУ накапливают технику в подконтрольной им части Запорожской области

Обложка © Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Обложка © Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

ВСУ концентрируют свою технику на металлургических предприятиях на подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населённых пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что в городе Запорожье большинство вражеской техники скрыто в недоступных для лишних глаз цехах завода "Запорожсталь".

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Также Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие стали массово переходить на сторону России. Он отметил, что киевские власти осознают пророссийские воззрения населения Запорожской области, из-за чего в регион направляются солдаты с Западной Украины.

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Матвей Константинов
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