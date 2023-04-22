В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой

ВСУ концентрируют свою технику на металлургических предприятиях на подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населённых пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что в городе Запорожье большинство вражеской техники скрыто в недоступных для лишних глаз цехах завода "Запорожсталь".