В Запорожье вычислили "крепости ВСУ" со спрятанной военной техникой
Рогов: ВСУ накапливают технику в подконтрольной им части Запорожской области
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ВСУ концентрируют свою технику на металлургических предприятиях на подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населённых пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что в городе Запорожье большинство вражеской техники скрыто в недоступных для лишних глаз цехах завода "Запорожсталь".
Также Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие стали массово переходить на сторону России. Он отметил, что киевские власти осознают пророссийские воззрения населения Запорожской области, из-за чего в регион направляются солдаты с Западной Украины.