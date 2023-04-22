Украинские военные в Запорожье начали массово переходить на сторону России

Случаи перехода украинских военных на сторону РФ участились в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время", — сказал Рогов в разговоре с РИА "Новости".

Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев 110-й бригады территориальной обороны из группировки "Восток". Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, подчеркнул Рогов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что украинские власти понимают, что жители подконтрольной им части Запорожской области придерживаются пророссийских взглядов. Именно поэтому Киев перебрасывает туда военных с Западной Украины.