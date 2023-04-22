ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 12:46
18162

Украинские военные в Запорожье начали массово переходить на сторону России

Рогов: В Запорожье участились массовые переходы бойцов ВСУ на сторону России

Случаи перехода украинских военных на сторону РФ участились в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время", — сказал Рогов в разговоре с РИА "Новости".

Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев 110-й бригады территориальной обороны из группировки "Восток". Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, подчеркнул Рогов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что украинские власти понимают, что жители подконтрольной им части Запорожской области придерживаются пророссийских взглядов. Именно поэтому Киев перебрасывает туда военных с Западной Украины.

Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Ранее Рогов заявил, что ВС России нейтрализовали более 70 украинских БПЛА в районе Запорожской АЭС. По его словам, военные РФ используют специальные "дронобойки".

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar