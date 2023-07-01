ВСУ обстреляли минами два села в Белгородской области с разницей в 10 минут

ВСУ атаковали два села в Белгородской области с разницей в несколько минут. Всё произошло накануне днём, пишет телеграм-канал SHOT .

По его данным, сперва пять мин калибра 82 мм прилетели по хутору Старому Волоконовского района (350 метров от границы). Обстрел вёлся, предположительно, из села Бударки Харьковской области. Спустя десять минут семью такими же минами обстреляли село Солнцевка (500 метров от границы), предположительно, из села Пыльная Харьковской области. В двух белгородских сёлах разрушений и пострадавших нет.