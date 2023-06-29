ВСУ обстреляли минами сразу четыре белгородских села

Украинские военные за день обстреляли минами три белгородских села. По данным SHOT, первой атаке подверглась Козинка Грайворонского района.

По селу, которое расположено в 200 метрах от границы с Украиной, сначала выпустили десять мин калибра 122 мм. По предварительным сведениям, обстрел вёлся из села Дмитровка Сумской области.

Далее ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм по хутору Старый Волоконовского района (220 м от границы). А через 20 минут четырьмя такими же минами было атаковано село Середа Шебекинского района (800 метров от границы). Позиции украинских военных, бивших по Белгородской области, предположительно, находятся в селе Терновая Харьковской области. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Сейчас же под миномётный обстрел попал хутор Панков, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля. Аварийные и оперативные службы работают на месте", — уточнил глава российского региона.