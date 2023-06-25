"Работали бригады со всей области": В Грайвороне после атак ВСУ восстановили почти 100 домов
Гладков: В Грайвороне восстановили 96 повреждённых обстрелами домов
Повреждённое в результате украинских обстрелов и захода на территорию диверсантов жильё восстанавливается в оперативном режиме. Речь идёт о домах в городе Грайворон, сейчас работы завершены в 96 домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона — из 117 повреждённых домов работы полностью завершены в 96. Огромный объём работ был выполнен за счёт того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области", — написал Гладков в телеграм-канале.
Самым пострадавшим от ударов за последнее время губернатор назвал село Козинка. Там разрушения носят более масштабный характер. По словам Гладкова, в этот населённый пункт невозможно было даже зайти из-за продолжавшихся массированных обстрелов. Глава региона рассказал, что в результате только что проведённых обследований эксперты пришли к выводу, что повреждено было 177 домовладений, семь из которых восстановлению вовсе не подлежат. Он уточнил, что восстановительные работы там уже начаты.
По словам Гладкова, есть и стройматериалы (окна, шифер, металлочерепица), и ремонтные бригады. Однако было решено в первую очередь приняться за ремонт тех зданий, где люди проживают на постоянной основе, так как взяться за весь объём сразу невозможно. Во вторую очередь отремонтируют крыши и окна оставшихся домов, а потом займутся хозпостройками.
Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Российским военным удалось уничтожить более 70 бойцов противника, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. После этого регион периодически подвергался массированным обстрелам со стороны ВСУ. Так, только два дня назад украинская армия за сутки выпустила по территории области около ста различных снарядов. По словам белгородского губернатора, в Шебекине различные повреждения получили свыше 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов.
t.me / Настоящий Гладков