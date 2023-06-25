"Работали бригады со всей области": В Грайвороне после атак ВСУ восстановили почти 100 домов

Повреждённое в результате украинских обстрелов и захода на территорию диверсантов жильё восстанавливается в оперативном режиме. Речь идёт о домах в городе Грайворон, сейчас работы завершены в 96 домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона — из 117 повреждённых домов работы полностью завершены в 96. Огромный объём работ был выполнен за счёт того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области", — написал Гладков в телеграм-канале.

Самым пострадавшим от ударов за последнее время губернатор назвал село Козинка. Там разрушения носят более масштабный характер. По словам Гладкова, в этот населённый пункт невозможно было даже зайти из-за продолжавшихся массированных обстрелов. Глава региона рассказал, что в результате только что проведённых обследований эксперты пришли к выводу, что повреждено было 177 домовладений, семь из которых восстановлению вовсе не подлежат. Он уточнил, что восстановительные работы там уже начаты.