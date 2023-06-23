Гладков: ВСУ выпустили за сутки по Белгородской области около ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области около ста различных снарядов. Обстрелам подвергся Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе под обстрел попали сёла Щетиновка (выпущено девять артиллерийских снарядов) и Журавлёвка (четыре), в Борисовском — село Цаповка (шесть снарядов из миномёта). В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

Гладков добавил, что по Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено 48 различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. Обошлось без последствий. Ещё 23 снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 — по окраине села. Пострадавших и разрушений нет. Один прилёт зафиксирован на окраине села Коновалово. А по посёлку Красный Пахарь выпущено десять снарядов. Повреждения получили три частных дома, газопровод и линия электропередачи. Сейчас газ и свет там уже восстановили.

"В Грайворонском городском округе из миномёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено 4 миномётных снаряда. Также на окраине села противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.

При этом в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли из миномётов сёла Середа (три снаряда) и Новая Таволжанка (пять снарядов), а из артиллерии — Белянку (восемь снарядов). В Середе также сбросили взрывное устройство с дрона. При ударах никто не пострадал.