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2 июля, 08:22

Гладков рассказал, когда производящая шебекинские макароны фабрика возобновит работу

Губернатор Гладков: Больше половины предприятий в Шебекине возобновили работу

Большинство предприятий в Шебекинском округе Белгородской области возвращаются к привычной деятельности после того, как ранее получили повреждения во время украинских обстрелов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны", — написал он во "ВКонтакте".

По его словам, макаронное предприятие начнёт работу с запуска трети производственных линий, но в скором времени завод перейдёт на прежний график и восстановит функционирование в полном объёме. Гладков добавил, что идёт приведение в порядок и жилых домов. Так, строители отремонтировали 62 частных жилища и 65 многоэтажек, пострадавших от обстрелов ВСУ.

"Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят", — отметил губернатор.

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Накануне Гладков сообщил, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 23 снарядами, а это почти в четыре раза меньше, чем было днём ранее. Пострадавших нет.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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