Гладков рассказал, когда производящая шебекинские макароны фабрика возобновит работу

Большинство предприятий в Шебекинском округе Белгородской области возвращаются к привычной деятельности после того, как ранее получили повреждения во время украинских обстрелов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны", — написал он во "ВКонтакте".

По его словам, макаронное предприятие начнёт работу с запуска трети производственных линий, но в скором времени завод перейдёт на прежний график и восстановит функционирование в полном объёме. Гладков добавил, что идёт приведение в порядок и жилых домов. Так, строители отремонтировали 62 частных жилища и 65 многоэтажек, пострадавших от обстрелов ВСУ.

"Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача — к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят", — отметил губернатор.