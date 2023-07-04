Ущерб от обстрелов ВСУ в Белгородской области оценили в 20 млрд

15 миллиардов рублей потребуется для восстановления жилых строений и предприятий в Белгородской области после обстрелов ВСУ, а для того, чтобы вернуть к работе здания социальных учреждений, понадобится ещё пять миллиардов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генерального совета партии "Единая Россия".

"У нас сейчас, мы понимаем, пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный, более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объём, мы сейчас посчитали, — примерно пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы", — перечислил Гладков.