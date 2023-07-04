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Опубликовано 4 июля 2023, 17:39
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Ущерб от обстрелов ВСУ в Белгородской области оценили в 20 млрд

Гладков оценил расходы на восстановление Белгородской области в 20 млрд

15 миллиардов рублей потребуется для восстановления жилых строений и предприятий в Белгородской области после обстрелов ВСУ, а для того, чтобы вернуть к работе здания социальных учреждений, понадобится ещё пять миллиардов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генерального совета партии "Единая Россия".

"У нас сейчас, мы понимаем, пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный, более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объём, мы сейчас посчитали, — примерно пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы", перечислил Гладков.

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Напомним, с 4 июля жителям Шебекина, находящимся в пунктах временного размещения, начали предлагать вернуться в их дома в течение двух недель. А ранее этим же днём губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении снять с должности своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное обеспечение работ по восстановлению жилья в Новой Таволжанке и Шебекине.

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ТАСС / ЕРА / STRINGER

Юрий Лысенко
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