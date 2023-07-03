ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: Силы ПВО сбили беспилотник над селом Борки
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.
Губернатор добавил, что последствия на земле уточняют эксперты.
Накануне Гладков также сообщал об уничтожении вражеского беспилотника в регионе. Это произошло в Белгородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
Vk / Минобороны России