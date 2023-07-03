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3 июля, 13:04

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: Силы ПВО сбили беспилотник над селом Борки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Губернатор добавил, что последствия на земле уточняют эксперты.

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Накануне Гладков также сообщал об уничтожении вражеского беспилотника в регионе. Это произошло в Белгородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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