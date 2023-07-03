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Опубликовано 3 июля 2023, 11:12
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Частные дома полыхают в брянском посёлке после обстрела ВСУ

Частные дома загорелись в брянском посёлке Белая Берёзка из-за обстрелов ВСУ

Пожар в Белой Берёзке под Брянском из-за обстрелов ВСУ. Фото © t.me / Mаsh

Пожар в Белой Берёзке под Брянском из-за обстрелов ВСУ. Фото © t.me / Mаsh

Несколько частных жилых домов загорелись в посёлке Белая Берёзка Брянской области после обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия наносила удары по Климовскому и Трубчевскому районам из РСЗО "Град". Об этом пишет Mаsh и публикует кадры ЧП.

Пожар в Белой Берёзке под Брянском из-за обстрелов ВСУ. Фото © t.me / Mаsh

Пожар в Белой Берёзке под Брянском из-за обстрелов ВСУ. Фото © t.me / Mаsh

Ещё около 15 прилётов пришлись по сёлам Кистёр и Соловьёвка. А накануне ночью и сегодняшним утром под обстрелами ВСУ оказались казачье село Курковичи и село Ломаковка. Там зафиксировано пять прилётов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в "Телеграме", что оперативные и экстренные службы работают на месте возгорания.

"ВСУ совершён артиллерийский обстрел посёлка Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", — уточнил он.

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Как также сообщалось, на сёла и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области произошла массированная атака ВСУ. Украинские войска забрасывали несколько районов региона взрывчаткой с беспилотников, а также обстреливали минами и стрелковым оружием со вчерашнего вечера до утра.

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Татьяна Миссуми
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