Частные дома полыхают в брянском посёлке после обстрела ВСУ

Несколько частных жилых домов загорелись в посёлке Белая Берёзка Брянской области после обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия наносила удары по Климовскому и Трубчевскому районам из РСЗО "Град". Об этом пишет Mаsh и публикует кадры ЧП.

Пожар в Белой Берёзке под Брянском из-за обстрелов ВСУ. Фото © t.me / Mаsh

Ещё около 15 прилётов пришлись по сёлам Кистёр и Соловьёвка. А накануне ночью и сегодняшним утром под обстрелами ВСУ оказались казачье село Курковичи и село Ломаковка. Там зафиксировано пять прилётов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в "Телеграме", что оперативные и экстренные службы работают на месте возгорания.

"ВСУ совершён артиллерийский обстрел посёлка Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", — уточнил он.