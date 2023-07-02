Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Глушковский район Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Недалеко от деревни Елизаветовка насчитали семь прилётов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения", — говорится в телеграм-канале Старовойта.