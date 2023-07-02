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2 июля, 09:26

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Глушковский район Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Недалеко от деревни Елизаветовка насчитали семь прилётов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения", — говорится в телеграм-канале Старовойта.

Ремонтные бригады приступят к восстановлению при первой возможности, добавил Старовойт.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом

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Ранее Лайф писал, что пограничники в Курской области предотвратили атаку беспилотника ВСУ. БПЛА самолётного типа лишили связи при помощи антидронового ружья в районе села Горналь Суджанского района.

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Getty Images / SOPA Images

Никита Никонов
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