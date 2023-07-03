Белгородские сёла подверглись массированной атаке ВСУ

На сёла и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области произошла массированная атака ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, украинские войска забрасывали несколько районов региона взрывчаткой с беспилотников, а также обстреливали минами и стрелковым оружием со вчерашнего вечера до утра. Так, первый обстрел произошёл по МАПП Нехотеевка (400 м от границы, прилетело пять мин калибра 120 мм) и Шебекино (200 м от границы, две мины калибра 120 мм). В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Во втором часу ночи атаке подверглось село Лозовая Рудка (Борисовский район, 550 м от границы). Туда залетел беспилотник и сбросил три ВОГ-17. Пострадавших и разрушений нет. Через 30 минут по Щетиновке (Белгородский район, 1 км от границы) выпустили 20 таких же снарядов, также было совершено 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия. К счастью, также обошлось без пострадавших и разрушений.

А в четвёртом часу утра БПЛА сбросил взрывчатку на село Цаповка (Борисовский район, 700 м от границы). Разрушений нет.