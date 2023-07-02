ВСУ дважды обстреляли село Дроновка Белгородской области

ВСУ дважды за день обстреляли село Дроновка Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения.

"В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий", — написал он в своём телеграм-канале.