ВСУ обстреляли Терезовку в Белгородской области
ВСУ сегодня утром обстреляли село Терезовка Белгородской области, пишет SHOT. Всего было выпущено четыре мины калибра 82 миллиметра.
По данным телеграм-канала, огонь вёлся из села Круглое Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.
Лайф писал, что в результате обстрела Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек. Ещё шестеро пострадали, причём пятеро из них — дети. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.
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Getty Images / Anadolu Agency