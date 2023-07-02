ВСУ обстреляли Терезовку в Белгородской области

ВСУ сегодня утром обстреляли село Терезовка Белгородской области, пишет SHOT. Всего было выпущено четыре мины калибра 82 миллиметра.

По данным телеграм-канала, огонь вёлся из села Круглое Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ обстреляли минами два села в Белгородской области с разницей в 10 минут

Лайф писал, что в результате обстрела Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек. Ещё шестеро пострадали, причём пятеро из них — дети. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.