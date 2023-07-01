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1 июля, 15:44

Мирный житель погиб и пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ Токмака

РИА "Новости": Один человек погиб, пятеро детей пострадали при обстреле Токмака

Один человек погиб, ещё шесть, пятеро из которых дети, получили ранения после обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, ВСУ обстреляли Токмак, по предварительной информации, из РСЗО HIMARS. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Известно, что также удары были нанесены минимум по пяти жилым домам.

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Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области. Населённый пункт находится недалеко от границы.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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