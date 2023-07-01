Мирный житель погиб и пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ Токмака
РИА "Новости": Один человек погиб, пятеро детей пострадали при обстреле Токмака
Один человек погиб, ещё шесть, пятеро из которых дети, получили ранения после обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, ВСУ обстреляли Токмак, по предварительной информации, из РСЗО HIMARS. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Известно, что также удары были нанесены минимум по пяти жилым домам.
Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области. Населённый пункт находится недалеко от границы.
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