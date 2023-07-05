ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, есть повреждения
Гладков: Жилые дома и автомобили повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ
Пострадавший дом в Валуйках. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях частных домов и автомобилей.
"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", — написал глава области в телеграм-канале.
Повреждения автомобилей в Валуйках. Фото © t.me / Настоящий Гладков
Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход, уточнил Гладков.
Ранее Лайф писал, что cилы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа под Белгородом. Пострадавших в результате происшествия нет.