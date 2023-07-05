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5 июля, 04:43

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, есть повреждения

Гладков: Жилые дома и автомобили повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ

<p>Пострадавший дом в Валуйках. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2901" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Пострадавший дом в Валуйках. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях частных домов и автомобилей.

"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", — написал глава области в телеграм-канале.

Повреждения автомобилей в Валуйках. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Повреждения автомобилей в Валуйках. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход, уточнил Гладков.

Ранее Лайф писал, что cилы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа под Белгородом. Пострадавших в результате происшествия нет.

Артур Лапсаков
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