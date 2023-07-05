ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, есть повреждения

Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях частных домов и автомобилей.

"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", — написал глава области в телеграм-канале.

Повреждения автомобилей в Валуйках. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход, уточнил Гладков.