Два украинских штурмовика сбиты силами ПВО России в ДНР
МО РФ: ПВО сбила два украинских Су-25 и перехватила четыре ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, а также перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как уточнил представитель российского оборонного ведомства, два самолёта Су-25 были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР. Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районе населённых пунктов Кременная, Приволье в ЛНР, Александровка, Весёлое, Ровнополь, Орлинское, Володино в ДНР, Днепрорудное, Чистополье в Запорожской области и Константиновка в Херсонской области было уничтожено 15 украинских беспилотников.
Ранее Конашенков сообщил, что российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. При этом потери ВСУ за минувшие сутки составили до 385 украинских военнослужащих.
Vk / Минобороны России