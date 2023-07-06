Два украинских штурмовика сбиты силами ПВО России в ДНР

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, а также перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель российского оборонного ведомства, два самолёта Су-25 были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР. Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районе населённых пунктов Кременная, Приволье в ЛНР, Александровка, Весёлое, Ровнополь, Орлинское, Володино в ДНР, Днепрорудное, Чистополье в Запорожской области и Константиновка в Херсонской области было уничтожено 15 украинских беспилотников.