У Крымского моста снова образовалась пробка, но уже с другой стороны
Около 260 автомобилей со стороны Керчи ожидают проезда по Крымскому мосту
У Крымского моста снова образовалась пробка, но уже с другой стороны: сейчас около 260 автомобилей со стороны полуострова ожидают проезда, время ожидания может составить более часа. При этом со стороны Краснодарского края очереди нет.
"Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Главный мост".
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. В этот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. К 5 июля, после вмешательства в ситуацию президента РФ Владимира Путина, пробка у моста со стороны Кубани была ликвидирована.
ТАСС / Соколов Роман