У Крымского моста снова образовалась пробка, но уже с другой стороны: сейчас около 260 автомобилей со стороны полуострова ожидают проезда, время ожидания может составить более часа. При этом со стороны Краснодарского края очереди нет.

"Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Главный мост".