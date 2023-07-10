Керченскую паромную переправу вновь закрыли спустя полчаса после возобновления работы

Работу Керченской паромной переправы вновь временно приостановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления, опубликованном в 10:26 мск.