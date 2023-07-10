Керченскую паромную переправу вновь закрыли спустя полчаса после возобновления работы
ГУ МЧС по Крыму: Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работу Керченской паромной переправы вновь временно приостановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления, опубликованном в 10:26 мск.
Стоит отметить, что в 09:55 мск ГУ МЧС сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Напомним, накануне Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. В МЧС уточняли, что 9–10 июля в регионе действует штормовое предупреждение. Жителей предупреждали о ливнях, грозах, подъёме уровня воды и усилении ветра до 20 м/с.
ТАСС / Сергей Мальгавко