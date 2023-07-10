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10 июля, 07:31

Работу Керченской паромной переправы возобновили

ГУ МЧС РФ: В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы

В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы, которая была приостановлена в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 09:30 10.07.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

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Напомним, накануне Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. В МЧС уточняли, что 9–10 июля в республике действует штормовое предупреждение. Жителей предупреждали о надвигающихся ливнях, возможных грозах, подъёме уровня воды и усилении ветра до 20 метров в секунду.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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