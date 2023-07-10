Работу Керченской паромной переправы возобновили

В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы, которая была приостановлена в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 09:30 10.07.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — отмечается в сообщении.