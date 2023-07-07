Большие десантные корабли подключились к перевозке машин на Керченской переправе
Два больших десантных корабля подключились к перевозке гражданских автомобилей на Керченской паромной переправе. Об этом РИА "Новости" сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По его словам, пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма, которая образовалась сегодня у моста, заметно сократилась. На 18:30 длина затора не превышала 300 метров.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. В этот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. О готовности предоставить корабли для перевозки автомобилей в Крым ранее заявляло Минобороны. При этом к 5 июля после вмешательства в ситуацию президента РФ Владимира Путина пробка у моста со стороны Кубани была ликвидирована.
ТАСС / Алёна Попова