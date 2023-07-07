Большие десантные корабли подключились к перевозке машин на Керченской переправе

Два больших десантных корабля подключились к перевозке гражданских автомобилей на Керченской паромной переправе. Об этом РИА "Новости" сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма, которая образовалась сегодня у моста, заметно сократилась. На 18:30 длина затора не превышала 300 метров.