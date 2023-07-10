Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра

Керченская паромная переправа 9 июля с 21:30 приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство транспорта Крыма в телеграм-канале.

В республике действует штормовое предупреждение на 9–10 июля, сообщает Управление МЧС РФ. Вероятны грозы, ливни, подъём уровня воды, ветер порывами до 20 м/с. При этом в западных районах чрезвычайно высока пожарная опасность.

А ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать транспортный коридор по новым регионам, чтобы решить проблему с пробками на въезде на Крымский мост. Президент РФ Владимир Путин поручил оценить идею, подчеркнув, что это возможно сделать только с соблюдением всех мер безопасности.