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16 июля, 04:50

В пробке у Крымского моста встали почти тысяча автомобилей

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилась до 980 машин

В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся уже почти тысяча автомобилей. Об этом говорится в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По состоянию на семь утра в пробке находилось 980 транспортных средств. Время ожидания — около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднений нет.

Аксёнов рассказал, кто отвечает за проезд по Крымскому мосту

Аксёнов рассказал, кто отвечает за проезд по Крымскому мосту

Напомним, утром накануне, 15 июля, в пробке стояло чуть более 300 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений не наблюдалось.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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