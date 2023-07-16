В пробке у Крымского моста встали почти тысяча автомобилей

В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся уже почти тысяча автомобилей. Об этом говорится в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По состоянию на семь утра в пробке находилось 980 транспортных средств. Время ожидания — около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднений нет.