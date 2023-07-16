В пробке у Крымского моста встали почти тысяча автомобилей
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилась до 980 машин
В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся уже почти тысяча автомобилей. Об этом говорится в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на семь утра в пробке находилось 980 транспортных средств. Время ожидания — около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднений нет.
Напомним, утром накануне, 15 июля, в пробке стояло чуть более 300 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений не наблюдалось.
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