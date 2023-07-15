У Крымского моста снова образовалась большая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани снова образовалась затяжная пробка. Там собралось уже более 300 машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении телеграм-канала, где публикуется актуальная информация о ситуации на подъездах к объекту.