У Крымского моста снова образовалась большая пробка
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани снова образовалась затяжная пробка. Там собралось уже более 300 машин. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении телеграм-канала, где публикуется актуальная информация о ситуации на подъездах к объекту.
При этом уточняется, что со стороны Керчи в настоящее время затруднений нет.
Напомним, что заторы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани начали образовываться ещё в начале июля. Причиной пробки стали туристы, желающие попасть на полуостров. Из-за этого увеличилось время проверки провозимого ими багажа. Так, 1-го числа было зафиксировано увеличение трафика на 40%, после чего многокилометровая пробка продолжила расти. 11 июля там собралось уже более 800 авто. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация с заторами перед Крымским мостом — зона ответственности федеральных властей.
ТАСС / Дарья Шарипова