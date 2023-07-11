Аксёнов рассказал, кто отвечает за проезд по Крымскому мосту

Ситуация с пробкой перед Крымским мостом — зона ответственности федеральных властей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, приоритетом в данном случае является безопасность. Аксёнов напомнил, что 4 июля министр транспорта РФ Виталий Савельев во время совещания президента с кабмином подробно рассказал о мерах, которые принимаются для ликвидации заторов.

"Формат и рамки полномочий региональной власти в этом плане также определяются на федеральном уровне. Мы работаем в контакте с федеральным Минтрансом. Важно обеспечить людям, которые ожидают в пробке, элементарные санитарно-бытовые условия: подвоз питьевой воды, биотуалеты и так далее", — сказал Аксёнов в беседе с РИА "ФедералПресс".

Лайф напоминает: 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани начал образовываться затор. Как заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, в этот день зафиксировали увеличение трафика на 40%. Причиной огромной пробки стали туристы, которые хотели попасть на полуостров.