Киев пытался ударить по Крымскому мосту, заявили в Минобороны
МО РФ: Одна из запущенных Киевом 9 июля ракет была направлена на Крымский мост
Одна из ракет С-200, которыми Киев 9 июля безуспешно попытался атаковать территорию России, была направлена на Крымский мост, а вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Это следует из доклада начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", — доложил он начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.
Напомним, 9 июля российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету под Ростовом. Лайф публиковал кадры с её обломками. Ещё одна ракета в этот день была сбита в Крыму на подлёте к Керчи. Третью попытку атаки пресекли над территорией Брянской области.
ТАСС / Сергей Мальгавко