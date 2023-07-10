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10 июля, 06:17

Киев пытался ударить по Крымскому мосту, заявили в Минобороны

МО РФ: Одна из запущенных Киевом 9 июля ракет была направлена на Крымский мост

Одна из ракет С-200, которыми Киев 9 июля безуспешно попытался атаковать территорию России, была направлена на Крымский мост, а вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Это следует из доклада начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", — доложил он начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

Раскрыты подробности неудачной атаки Киева на Крым, Ростовскую и Калужскую области

Раскрыты подробности неудачной атаки Киева на Крым, Ростовскую и Калужскую области

Напомним, 9 июля российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету под Ростовом. Лайф публиковал кадры с её обломками. Ещё одна ракета в этот день была сбита в Крыму на подлёте к Керчи. Третью попытку атаки пресекли над территорией Брянской области.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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