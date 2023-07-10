Киев пытался ударить по Крымскому мосту, заявили в Минобороны

Одна из ракет С-200, которыми Киев 9 июля безуспешно попытался атаковать территорию России, была направлена на Крымский мост, а вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Это следует из доклада начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова.