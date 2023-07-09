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9 июля, 10:43

Лайф публикует фото обломков украинской ракеты, которую сбили в Ростовской области

Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области

<p>Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53921" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. SHOT публикует фото осколков снаряда.

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", — написал Голубев в своём телеграм-канале.

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

По словам губернатора, осколки частично повредили кровлю нескольких строений. Ущерб уточняется.

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

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Напомним, ранее мэр города Донецка в Ростовской области Роман Кураев сообщил, что сработала система ПВО. По его словам, с понедельника специалисты приступят к устранению последствий инцидента. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Никита Никонов
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