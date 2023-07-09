Лайф публикует фото обломков украинской ракеты, которую сбили в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. SHOT публикует фото осколков снаряда.

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", — написал Голубев в своём телеграм-канале.

Осколок сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Обложка © SHOT

По словам губернатора, осколки частично повредили кровлю нескольких строений. Ущерб уточняется.