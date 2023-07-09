Лайф публикует фото обломков украинской ракеты, которую сбили в Ростовской области
Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. SHOT публикует фото осколков снаряда.
"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", — написал Голубев в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, осколки частично повредили кровлю нескольких строений. Ущерб уточняется.
Напомним, ранее мэр города Донецка в Ростовской области Роман Кураев сообщил, что сработала система ПВО. По его словам, с понедельника специалисты приступят к устранению последствий инцидента. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.