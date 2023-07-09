Регион

Уведомления отключены

9 июля, 10:20

В Ростовской области сработала система ПВО

Мэр Кураев: В Донецке Ростовской области сработала система ПВО, пострадавших нет

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Донецка Роман Кураев.

"После отработки ПВО есть разлёт небольших и больших осколков на территории города Донецка. Слава богу, жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные", — сказал он на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.

Кураев добавил, что с понедельника специалисты приступят к устранению последствий инцидента. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

Ранее Лайф писал, что под Мелитополем в Запорожской области прогремело три взрыва. По предварительной информации, сработала система ПВО.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров