В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Донецка Роман Кураев.

"После отработки ПВО есть разлёт небольших и больших осколков на территории города Донецка. Слава богу, жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные", — сказал он на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.

Кураев добавил, что с понедельника специалисты приступят к устранению последствий инцидента. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.