В Ростовской области сработала система ПВО
Мэр Кураев: В Донецке Ростовской области сработала система ПВО, пострадавших нет
В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Донецка Роман Кураев.
"После отработки ПВО есть разлёт небольших и больших осколков на территории города Донецка. Слава богу, жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные", — сказал он на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.
Кураев добавил, что с понедельника специалисты приступят к устранению последствий инцидента. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Ранее Лайф писал, что под Мелитополем в Запорожской области прогремело три взрыва. По предварительной информации, сработала система ПВО.
ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников