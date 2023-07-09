Под Мелитополем прогремело три взрыва

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитопольском районе прозвучало три взрыва. По предварительной информации, отработало ПВО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он пообещал представить подробности позже. Официальных комментариев от властей пока не поступало.