Под Мелитополем прогремело три взрыва
Рогов сообщил о трёх взрывах в Мелитопольском районе Запорожской области
В Мелитопольском районе Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Мелитопольском районе прозвучало три взрыва. По предварительной информации, отработало ПВО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Он пообещал представить подробности позже. Официальных комментариев от властей пока не поступало.
Ранее взрыв в Мелитополе прогремел 1 июля, сработала система ПВО. Противовоздушная оборона отработала успешно, город "под надёжной защитой", подчеркнули в местной администрации.
ТАСС / АР / Darko Vojinovic