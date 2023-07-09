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9 июля, 09:16

Под Мелитополем прогремело три взрыва

Рогов сообщил о трёх взрывах в Мелитопольском районе Запорожской области

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитопольском районе прозвучало три взрыва. По предварительной информации, отработало ПВО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он пообещал представить подробности позже. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Серия взрывов прозвучала в Бердянске

Серия взрывов прозвучала в Бердянске

Ранее взрыв в Мелитополе прогремел 1 июля, сработала система ПВО. Противовоздушная оборона отработала успешно, город "под надёжной защитой", подчеркнули в местной администрации.

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ТАСС / АР / Darko Vojinovic

Никита Никонов
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