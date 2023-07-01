В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система ПВО

Позже власти заявили, что система ПВО отработала успешно, город, по их словам, "под надёжной защитой".

Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS, в результате один человек погиб, ещё шестеро, пятеро из которых дети, получили ранения. Также известно, что удары были нанесены минимум по пяти жилым домам.