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1 июля, 17:17

В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система ПВО

В Мелитополе Запорожской области раздался звук взрыва. Как сообщают местные власти, в районе населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.

"В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно сработала система ПВО", — говорится в сообщении.

Позже власти заявили, что система ПВО отработала успешно, город, по их словам, "под надёжной защитой".

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, планировавших покушения на глав области

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, планировавших покушения на глав области

Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS, в результате один человек погиб, ещё шестеро, пятеро из которых дети, получили ранения. Также известно, что удары были нанесены минимум по пяти жилым домам.

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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