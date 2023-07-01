В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система ПВО
В Мелитополе Запорожской области раздался звук взрыва. Как сообщают местные власти, в районе населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.
"В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно сработала система ПВО", — говорится в сообщении.
Позже власти заявили, что система ПВО отработала успешно, город, по их словам, "под надёжной защитой".
Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области при помощи РСЗО HIMARS, в результате один человек погиб, ещё шестеро, пятеро из которых дети, получили ранения. Также известно, что удары были нанесены минимум по пяти жилым домам.
Telegram / Минобороны РФ