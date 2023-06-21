ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, планировавших покушения на глав области

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области диверсантов, готовивших покушения на представителей власти региона. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, они были завербованы ГУР Украины.

"Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона... В результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны", — говорится в опубликованном сообщении.