ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, планировавших покушения на глав области
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области диверсантов, готовивших покушения на представителей власти региона. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, они были завербованы ГУР Украины.
"Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона... В результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края, спонсировавшего ВСУ криптовалютой. Мужчина переводил денежные средства фондам через третьих лиц для дальнейшего приобретения ими различной амуниции.
Shutterstock