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21 июня, 07:18

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, планировавших покушения на глав области

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области диверсантов, готовивших покушения на представителей власти региона. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, они были завербованы ГУР Украины.

"Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона... В результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны", говорится в опубликованном сообщении.

Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края, спонсировавшего ВСУ криптовалютой. Мужчина переводил денежные средства фондам через третьих лиц для дальнейшего приобретения ими различной амуниции.

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Матвей Константинов
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