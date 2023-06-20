Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

Уроженка Украины задержана в Саранске по обвинению в государственной измене в интересах службы безопасности Незалежной. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии, женщина собирала сведения о военных объектах в регионе для СБУ.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ", — уточнили в управлении.

Следственный отдел УФСБ завёл на обвиняемую уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Шпионка вину признала полностью, в скором времени ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.