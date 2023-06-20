Регион

Уведомления отключены

20 июня, 10:16

Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

В Саранске за госизмену задержана уроженка Украины, собиравшая данные для СБУ

Уроженка Украины задержана в Саранске по обвинению в государственной измене в интересах службы безопасности Незалежной. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии, женщина собирала сведения о военных объектах в регионе для СБУ.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ", уточнили в управлении.

Следственный отдел УФСБ завёл на обвиняемую уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Шпионка вину признала полностью, в скором времени ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Запорожской области

ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Запорожской области

Ранее ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, который собрал и передал иностранным спецслужбам сведения военного характера.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
  • Мордовия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров