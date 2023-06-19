ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Запорожской области
ФСБ РФ опубликовала видео с исполнителем и его пособницей, которые готовили теракты в отношении руководства Запорожской области. На кадрах задержанный мужчина рассказывает, что в соцсетях познакомился с координатором по имени Александра.
Показания задержанных, готовивших теракты в Запорожской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Та предложила ему ликвидировать представителя военно-гражданской администрации Бердянска, подорвав автомобиль. Компоненты взрывчатки мужчине передала пособница из числа местных жителей. По словам женщины, она отнесла взрывное устройство в мусорный бак, где был обустроен тайник.
Представитель российской спецслужбы указал, что украинская разведка через соцсети вербует людей, симпатизирующих Киеву, но их быстро вычисляют и обезвреживают.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ФСБ предотвратила теракты, которые военная разведка Украины готовила в отношении руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов. Установлены сотрудник киевских спецслужб, руководивший завербованными жителями региона, и исполнитель диверсий. Задержана его пособница. Также изъяты средства, с помощью которых планировалось совершить преступления. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.
ЦОС ФСБ РФ