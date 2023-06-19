ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 07:28
7845

ФСБ показала видео с задержанными за подготовку теракта в Запорожской области

ФСБ РФ опубликовала видео с исполнителем и его пособницей, которые готовили теракты в отношении руководства Запорожской области. На кадрах задержанный мужчина рассказывает, что в соцсетях познакомился с координатором по имени Александра.

Показания задержанных, готовивших теракты в Запорожской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Та предложила ему ликвидировать представителя военно-гражданской администрации Бердянска, подорвав автомобиль. Компоненты взрывчатки мужчине передала пособница из числа местных жителей. По словам женщины, она отнесла взрывное устройство в мусорный бак, где был обустроен тайник.

Представитель российской спецслужбы указал, что украинская разведка через соцсети вербует людей, симпатизирующих Киеву, но их быстро вычисляют и обезвреживают.

Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины
Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины

Напомним, сегодня утром стало известно, что ФСБ предотвратила теракты, которые военная разведка Украины готовила в отношении руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов. Установлены сотрудник киевских спецслужб, руководивший завербованными жителями региона, и исполнитель диверсий. Задержана его пособница. Также изъяты средства, с помощью которых планировалось совершить преступления. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

BannerImage

ЦОС ФСБ РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • ФСБ России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar