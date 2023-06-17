Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины
ФСБ вынесла предостережение готовящемуся к госизмене жителю Петербурга
Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заподозрили жителя Северной столицы в подготовке к госизмене. Ему объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий и в случае их продолжения о привлечении его к уголовной ответственности.
ФСБ вынесла предостережение готовящемуся к госизмене жителю Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства, молодой человек, у которого есть гражданство России и Украины, активно пытался связаться с представителями ВСУ. В частности, он намеревался оказывать украинской стороне различную помощь. Также установлено, что в начале этого года петербуржец вышел на контакт с украинскими спецслужбами для вербовки в их ряды.
Лайф писал о задержании сотрудниками ФСБ двух бывших работников одного из оборонных предприятий. Они готовили взрывы на объектах транспортной инфраструктуры, а также передавали украинским спецслужбам техническую документацию и образцы изделий военного назначения. Кроме того, ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия ОПК в Омской области по подозрению в шпионаже в пользу Германии.
Кадр из видео Телеканал "Санкт-Петербург"