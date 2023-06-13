Двое бывших работников ОПК в Курской области оказались шпионами Украины

В Курской области перед судом предстали два бывших работника оборонного предприятия. Их обвиняют в передаче данных военной разведке Украины, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения", — сказано в сообщении.

Бывших работников предприятия ОПК обвиняют также в подготовке взрывов для повреждения транспортной инфраструктуры. Они были намерены подорвать в Курской и Белгородской областях железнодорожные пути, которые используют для снабжения подразделений Российской армии.