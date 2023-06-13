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13 июня, 10:01

Двое бывших работников ОПК в Курской области оказались шпионами Украины

ФСБ арестовала экс-работников ОПК, подозреваемых в передаче документов Украине

В Курской области перед судом предстали два бывших работника оборонного предприятия. Их обвиняют в передаче данных военной разведке Украины, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения", — сказано в сообщении.

Бывших работников предприятия ОПК обвиняют также в подготовке взрывов для повреждения транспортной инфраструктуры. Они были намерены подорвать в Курской и Белгородской областях железнодорожные пути, которые используют для снабжения подразделений Российской армии.

В Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену

В Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену

Ранее Лайф писал о том, что ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области по подозрению в шпионаже в пользу Германии.

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Илья Суриков
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