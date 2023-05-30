В Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену

В Москве Лефортовский суд арестовал инженера-конструктора предприятия ОПК, который передал военной разведке Украины данные о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, личного состава ВС РФ и средств ПВО.

На данный момент инженер помещён в СИЗО "Лефортово", с ним ведутся следственные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Из-за секретной информации в материалах уголовного дела его детали не раскрываются.

"После задержания фигурант уголовного дела о государственной измене был этапирован в Москву, где Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — указал источник агентства.