В Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену
В Москве Лефортовский суд арестовал инженера-конструктора предприятия ОПК, который передал военной разведке Украины данные о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, личного состава ВС РФ и средств ПВО.
На данный момент инженер помещён в СИЗО "Лефортово", с ним ведутся следственные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Из-за секретной информации в материалах уголовного дела его детали не раскрываются.
"После задержания фигурант уголовного дела о государственной измене был этапирован в Москву, где Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — указал источник агентства.
Ранее Лайф сообщал о том, что конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса был задержан за госизмену в Ростове-на-Дону.
Unsplash