В Кремле отреагировали на участившиеся задержания учёных за госизмену

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о каких-то "тенденциях" по последним делам, которые были возбуждены, в частности, против отечественных учёных по факту госизмены.

"Я не делал бы вывод о каких-то тенденциях. Наши спецслужбы выполняют свою функцию. Они оберегают гостайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене Родине, это очень важная работа", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.