В Кремле отреагировали на участившиеся задержания учёных за госизмену
Песков: В Кремле не видят тенденцию в связи с задержанием учёных за госизмену
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о каких-то "тенденциях" по последним делам, которые были возбуждены, в частности, против отечественных учёных по факту госизмены.
"Я не делал бы вывод о каких-то тенденциях. Наши спецслужбы выполняют свою функцию. Они оберегают гостайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене Родине, это очень важная работа", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Как уже рассказывал Лайф, на прошлой неделе по подозрению в госизмене был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Поводом для дела стала его статья в иранском журнале. Коллеги учёного написали письмо с просьбой защитить специалиста и других арестованных аэродинамиков. К слову, за год по подозрению в госизмене задержали уже трёх учёных ИТПМ СО РАН.
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