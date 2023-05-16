По подозрению в госизмене за год задержали трёх учёных ИТПМ СО РАН

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в государственной измене. Об этом следует из письма, опубликованного на сайте института.

Пресс-служба ИТПМ СО РАН сообщила, что за год по подозрению в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена) были арестованы трое учёных-аэродинамиков: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. По данным ТАСС, последнего задержали около трёх недель назад.

В настоящее время он под домашним арестом. Поводом для подозрений стала публикация статьи Звегинцева в иранском журнале. Его работа посвящена газовой динамике. Как сообщил сам научный сотрудник, перед публикацией он отправлял материалы на две экспертизы на предмет возможной секретности.

Теперь сотрудники ИТПМ СО РАН хотят вступиться за своих коллег. В открытом письме они обращаются к российским властям, а также к представителям правоохранительных органов, научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.