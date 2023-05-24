Конструктор ростовского предприятия ОПК задержан за госизмену
ФСБ задержала конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону
Конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержан за госизмену в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в среду в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый передавал украинской военной разведке секретные данные о расположении промышленных предприятий, а также о размещении средств ПВО и личного состава.
"В период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, выполняя его задания, инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещённых на территории Ростова-на-Дону", — сообщили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
На днях Лайф писал, что ФСБ задержала украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ. У шпионки изъяли техсредства, в которых были обнаружены "геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток". А ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили украинские спецслужбы. По их приказу диверсию пытался организовать 25-летний местный житель.
Агентство "Москва"