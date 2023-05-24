Конструктор ростовского предприятия ОПК задержан за госизмену

Конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержан за госизмену в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в среду в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый передавал украинской военной разведке секретные данные о расположении промышленных предприятий, а также о размещении средств ПВО и личного состава.

"В период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, выполняя его задания, инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещённых на территории Ростова-на-Дону", — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).