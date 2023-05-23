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23 мая, 07:31

ФСБ поймала украинского шпиона-вербовщика в Туле, суд дал ему 16 лет

ФСБ: Украинского агента осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере в Туле

Тульский областной суд приговорил украинского агента Андрея Петкевича к 16 годам колонии за шпионаж и попытку выведать данные у оборонных предприятий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание украинского агента Андрея Петкевича. Видео © ЦОС ФСБ России

"Решением суда он приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, разведывательные украинские службы поручили Петкевичу найти и завербовать работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей, чтобы получить "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения". В итоге его шпионская деятельность была пресечена, а сам агент — задержан.

ФСБ задержала украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ

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Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили украинские спецслужбы. По их приказу диверсию пытался организовать 25-летний местный житель.

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ЦОС ФСБ России

Николь Вербер
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