В Омской области задержали немецкого шпиона

ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ задокументирован и пресечён факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области", — отмечается в сообщении ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").