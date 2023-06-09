В Омской области задержали немецкого шпиона
ФСБ: Экс-сотрудник предприятия ОПК в Омской области задержан за шпионаж
ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ задокументирован и пресечён факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области", — отмечается в сообщении ЦОС.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
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