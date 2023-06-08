ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР
ФСБ: В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины
В Донецкой Народной Республике в ходе оперативных мероприятий задержан украинский шпион, который собирал информацию о сотрудниках силового блока региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооружённых сил Российской Федерации", — заявили в пресс-службе.
Задержанный действовал под псевдонимом Сорок первый. На территории ДНР он находился с 2018 года, где собирал и передавал украинской разведке информацию о сотрудниках ФСБ с целью последующих террористических актов. На допросе диверсант признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. На причастность к попытке атаки на станцию проверяют диверсантов, которых задержали за теракт на ЛЭП в Ленинградской области.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ