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8 июня, 03:34

ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР

ФСБ: В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины

В Донецкой Народной Республике в ходе оперативных мероприятий задержан украинский шпион, который собирал информацию о сотрудниках силового блока региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооружённых сил Российской Федерации", — заявили в пресс-службе.

Задержанный действовал под псевдонимом Сорок первый. На территории ДНР он находился с 2018 года, где собирал и передавал украинской разведке информацию о сотрудниках ФСБ с целью последующих террористических актов. На допросе диверсант признал вину и раскаялся в содеянном.

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Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. На причастность к попытке атаки на станцию проверяют диверсантов, которых задержали за теракт на ЛЭП в Ленинградской области.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Оксана Попова
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