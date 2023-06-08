"Простите за подлый поступок": Украинский шпион разрыдался, признаваясь в работе на киевскую разведку

Задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) шпион Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Михаил Михайленко заявил, что раскаивается в работе на Киев, в ходе признания мужчина расплакался, сообщает РИА "Новости".

Украинский шпион Михаил Михайленко раскаялся в работе на киевские спецслужбы и расплакался. Видео © t.me / rian_ru

"Дорогие граждане, не ведитесь на сладкие обещания иностранных разведок, не соглашайтесь на их вербовку, не поступайте так, как поступил я, это очень подло и низко… Я глубоко и сильно раскаиваюсь и прошу прощения у всего общества, я прошу прощения у своих родственников, своих близких, которым я доставил эту неприятность… Простите меня за мой подлый поступок", — заявил Михайленко и заплакал.

Шпион утверждает, что служил в Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год в звании подполковника. В начале 2016 года он якобы из-за угроз в адрес семьи выехал на Украину. Там Михайленко задержали сотрудники СБУ в рамках возбуждённого против него экономического дела (у мужчины был свой бизнес). Через год он попросил у своего знакомого, ранее работавшего в СБУ, помощи по своему делу.

"Познакомил он меня с Литовченко Сергеем Владимировичем, который, впоследствии оказалось, является офицером Службы внешней разведки Украины. Он меня отмазал от СБУ и предложил сотрудничество с ним. Я согласился на сотрудничество", — признался Михайленко.

На территорию ДНР шпиона перебросили 30 апреля прошлого года.