ФСБ задержала жителя Приморья за шпионаж в пользу военной разведки Украины
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах украинской военной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской службы.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.
ФСБ установила, что россиянин собирал и передавал представителю украинской разведки сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Обвиняемого задержали, в настоящий момент он находится под стражей. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Причём обвиняемый полностью осознавал, что передаваемые им сведения могут быть использованы против безопасности РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины. Впоследствии он намеревался участвовать в спецоперации на стороне ВСУ.
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