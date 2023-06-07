ФСБ задержала жителя Приморья за шпионаж в пользу военной разведки Украины

ФСБ установила, что россиянин собирал и передавал представителю украинской разведки сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Обвиняемого задержали, в настоящий момент он находится под стражей. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Причём обвиняемый полностью осознавал, что передаваемые им сведения могут быть использованы против безопасности РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.